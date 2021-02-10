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الجيش: إحالة أفراد عصابة مسلحة تقوم بعمليات سرقة إلى النيابة العامة

10 - فبراير - 2021
إحالة عصابة للنيابة العامة - أرشيفية

إحالة عصابة إلى النيابة العامة - أرشيفية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 10/2/2021، أحالت مديرية المخابرات على النيابة العامة كلا من (ح.ع)، (أ.ع)، (م.م)، و(م.ص) الذين يشكلون مع المطلوب الفار (ح.ف) عصابة مسلحة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح.

وكانوا قد أوقفوا بتاريخ 3/2/2021 في محلة حي الشميس – بعلبك داخل سيارة مسروقة يقودها أحد الموقوفين، وعثر داخلها على أسلحة حربية وذخائر ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية وكمية من المخدرات، وأقدم اثنان منهم على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية التابعة لمديرية المخابرات أثناء محاولة توقيفهم. كما تبين وجود ملاحقات قضائية عدّة بحق المدعو (ح.ع) بجرائم تجارة أسلحة حربية وحيازته، وسرقة سيارات وسلب بقوة السلاح وإطلاق نار وقذائف صاروخية ومحاولة قتل”.

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