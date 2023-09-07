الجيش: إحباط محاولة تسلّل 1200 سوري عند الحدود!

أعلن الجيش اللبناني عن إحباط، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/tG73vzWzTT — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 7, 2023

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أحبط محاولات تسلل لأكثر من 1550 سوريا عبر الحدود البرية خلال الشهر الماضي.

وتنامت ظاهرة محاولة تسلل سوريين للحدود البرية، وهي الظاهرة التي وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان، ويبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم ملف التسلل عبر الحدود البرية ضمن جدول أعمال من 27 بندا.

حيث لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة أن، “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب .الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.