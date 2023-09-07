الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: إحباط محاولة تسلّل 1200 سوري عند الحدود!

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2023 1:37 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش اللبناني عن إحباط، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أحبط محاولات تسلل لأكثر من 1550 سوريا عبر الحدود البرية خلال الشهر الماضي.

وتنامت ظاهرة محاولة تسلل سوريين للحدود البرية، وهي الظاهرة التي وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان، ويبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم ملف التسلل عبر الحدود البرية ضمن جدول أعمال من 27 بندا.

حيث لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة أن، “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب .الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    مبادرة "إيجابية" يعلن عنها كركي
    سامي الجميل
    الجميل: لبنان مخطوف من قبل حزب الله
    نقيب الصيادلة جو سلوم
    سلوم: لإطلاق سراح الوكالة الوطنية للدواء

    الأكثر قراءة

    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    فيتامين د
    7 أطعمة صحية يجب عليك تناولها لتجنب نقص "فيتامين د"