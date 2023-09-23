الجيش: إطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت أنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردا على هجمات بقنابل دخان أطلقها الإسرائيليون في منطقة بسطرة بجنوب لبنان.

وذكر الجيش اللبناني في بيان “أقدمت عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب”.

وأضاف “ردت عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال أندريا تيننتي المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة في المنطقة “كان هناك توتر اليوم. اليونيفيل على اتصال بالطرفين لتهدئة التوتر ومنع أي سوء فهم. وفي اللحظة الراهنة نحن على الأرض ونراقب الوضع ونحاول إعادة الهدوء إلى المنطقة”.