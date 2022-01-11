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الجيش: استئناف توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ

منذ 11 ساعة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11/1/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 4.270,600,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 482 وحدة سكنية موزعة على مناطق: الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، المدور، والرميل.

وسيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى مناطق: كرم الزيتون، ساسين، الروم، رزق، العدلية وتباريس”.

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