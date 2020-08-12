الجيش: استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من 11/8/2020 ظهرا وحتى ظهر يوم 12/8/2020 خمس طائرات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وقد تسلمها الجيش اللبناني.
كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة يونانية على متنها مساعدات من اليونان وقبرص.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات:
– الكويت: 17 طنا من الطحين والمواد الغذائية.
– تركيا: 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.
– المملكة الإسبانية: 6 أطنان من الطحين.
– أرمينيا: 12 طنا من المواد الطبية والغذائية ومستلزمات مكتبية.
– سلوفاكيا: 4 أطنان ونصف من المواد الغذائية.
– اليونان: باخرة محملة بـ 7 أطنان من المواد الغذائية مقدمة من الجيش اليوناني.
– قبرص: على متن الباخرة اليونانية حمولة 70 طنا من المواد الطبية والغذائية”.