الجيش: استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “يستمر وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من 11/8/2020 ظهرا وحتى ظهر يوم 12/8/2020 خمس طائرات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وقد تسلمها الجيش اللبناني.

كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة يونانية على متنها مساعدات من اليونان وقبرص.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات:

– الكويت: 17 طنا من الطحين والمواد الغذائية.

– تركيا: 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.

– المملكة الإسبانية: 6 أطنان من الطحين.

– أرمينيا: 12 طنا من المواد الطبية والغذائية ومستلزمات مكتبية.

– سلوفاكيا: 4 أطنان ونصف من المواد الغذائية.

– اليونان: باخرة محملة بـ 7 أطنان من المواد الغذائية مقدمة من الجيش اليوناني.

– قبرص: على متن الباخرة اليونانية حمولة 70 طنا من المواد الطبية والغذائية”.