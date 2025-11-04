الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في شاتيلا

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شاتيلا، المواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم: تأليف عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، السرقة، افتعال إشكالات. وخلال عملية التوقيف، أقدم أفراد عصابته على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.

كذلك أوقفت دورية أخرى في بلدة بخعون – الضنية المواطن (م.ي.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته٣ بنادق حربية ومسدسًا.
كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنَين (ع.ش.) و(م.ح.) لإقدامهما بتاريخ ١ /١١ /٢٠٢٥ على رمي زجاجة مولوتوف نحو محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة سكة الشمال في المدينة.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه ووزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز
    الوزير منسى يوقع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي
    رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الاميركي السابق ومسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط ديفيد هيل
    موضوع حصر السلاح والخيارات التفاوضية بين الجميل وهيل
    وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
    وزيرة التربية: المنهج الجديد يمثل نقلة نوعية في التعليم اللبناني!

    الأكثر قراءة

    غارة على الضاحية الجنوبية
    جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
    أعمدة كهرباء
    وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء
    مغارة جعيتا
    حفل زفاف في مغارة جعيتا.. و"السياحة" تردّ بإنذار!