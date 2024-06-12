الجيش الأمريكي يحث على خفض التصعيد مع زيادة التوتر بين إسرائيل ولبنان

حثّ الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، وقال: “إن وزير الدفاع لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الثلاثاء”.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في إفادة: “لا نريد أن نشهد صراعا إقليميا أوسع نطاقا ونريد أن نشهد خفض تصعيد التوتر في المنطقة”.

في حين، أطلق حزب الله أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد منذ اندلاع الأعمال القتالية عبر الحدود قبل ثمانية أشهر، وذلك في إطار رده اليوم الأربعاء على هجوم إسرائيلي تسبب في مقتل قائد ميداني كبير في الحزب.

واستهدفت ضربة إسرائيلية، ليل أمس الثلاثاء 11\6\2024، منزلاً في قرية جويا جنوب لبنان، لقي 4 عناصر من حزب الله مصرعهم. ومن بين الشهداء القيادي طالب عبد الله الذي نعاه حزب الله ليلا.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة “أكس” أنّه أغار على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها هجماتٌ من منطقة جنوب- شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها سامي طالب عبدالله” وهو أحد أبرز قادة حزب الله في جنوب لبنان. والذي أشرف على مدار السنوات الماضية على تنفيذ عدد من الهجمات.