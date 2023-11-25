السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أطلق من لبنان

منذ 10 دقائق
من جنوب لبنان

من جنوب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن “الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها”، مضيفا أن الصاروخ “لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول”.

وأشار البيان إلى أنه “ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث”.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” منذ بدء المواجهة بين “حماس” وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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