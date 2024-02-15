الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة هاجمت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان اليوم الخميس.

وأضاف أن الطائرات المقاتلة هاجمت أيضا البنية التحتية التابعة للحزب في منطقة لبونة في وقت سابق من اليوم وكذلك مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة الطيبة.

من جهته، توعد القيادي الكبير بحزب الله والنائب في مجلس النواب حسن فضل الله إسرائيل (الخميس 15-2-2024) “بدفع الثمن” بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان في اليوم السابق عن مقتل عشرة مدنيين نصفهم من الأطفال.

وقال فضل الله لرويترز ردا على سؤال حول رد فعل الحزب على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية “العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم”.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أربعة أشهر دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقوبل بهجوم بري وجوي وبحري إسرائيلي على قطاع غزة.

ويقول حزب الله إن صواريخه تردع إسرائيل أيضا عن شن هجمات كبيرة على لبنان.

وجاءت الغارات الإسرائيلية أمس الأربعاء بعدما تعرضت قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل للقصف وقُتل أحد جنودها.

وقال فضل الله “المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته”.

وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب برفع شكوى جديدة في مجلس الأمن بخصوص غارات أمس الأربعاء.

وقد أدى هجوم على مبنى في النبطية لاستشهاد طفل وخمس نساء ورجلا، بحسب حسن وزني مدير مستشفى المدينة وثلاثة مصادر أمنية أخرى.