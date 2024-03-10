الجيش الإسرائيلي: جاهزون لتنفيذ العمليات على الجبهة الشمالية بكثافة عالية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “يتمرّن على الإمداد متعدد الأذرع تحت النيران في إطار الاستعداد للمناورة البرية في الجبهة الشمالية”.

وأضاف في بيانٍ له: “خلال الأسبوع الماضي أُقيم تمرين عملياتي شمل تزويد الإمدادات اللوجستية جواً وبراً بقيادة هيئة التكنولوجيات واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية، وسلاح الجو وغيرها من الوحدات التابعة لذراع البرّ. تدربت القوات خلال التمرين على نقل المعدات، والمياه، والوقود، وأنواع الذخيرة خلال الطوارئ إلى القوات المناوِرة التي تخوض القتال على الجبهة الشمالية. شمل التمرين تحميل معدات حملتها طائرات سلاح الجو وإفراغها ونقل المعدات بواسطة مركبات على الأرض”.

وتابع: “منذ نشوب الحرب تم إنجاز سبع عمليات تزويد بإمدادات لوجستية جواً من قبل وحدة الإمدادات الجوية التابعة للواء هماروم، والتي تم خلالها إدخال حوالى 110 أطنان من الإمدادات لصالح القوات المناوِرة في غزة. أما براً فتم إنجاز آلاف العمليات اللوجستية الأخرى بواسطة قوافل لوجستية”.

مؤكداً في بيانه بأن “الجيش جاهز لتنفيذ عمليات مشابهة على الجبهة الشمالية أيضا، بكثافة عالية وتحت النيران إذا لزم الأمر”.