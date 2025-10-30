الجيش الإسرائيلي: رصدنا مشتبهًا به ونفّذ عملية في بليدا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّه “خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط الجيش الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لـ”حزب الله” في قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. فشرعت القوة في إجراء اعتقال مشتبه به”. وأضاف: “عندما تمّ تحديد تهديد مباشر على جيشنا، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، ورصدت إصابة. والحدث قيد التحقيق”.

ولفت أدرعي إلى أنّ “المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات تابعة لـ”حزب الله” تحت غطاء بنية تحتية مدنية”.

وفي التفاصيل أقدم الجيش الإسرائيلي على التسلّل إلى بلدة بليدا الجنوبية وفجّر مبنى في البلدة. كما اقتحم مبنى البلدية وقتل موظفًا أثناء نومه.