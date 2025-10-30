الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: رصدنا مشتبهًا به ونفّذ عملية في بليدا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2025 10:17 صباحًا
الاستهداف في بليدا جنوب لبنان

الاستهداف في بليدا جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّه “خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط الجيش الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لـ”حزب الله” في قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. فشرعت القوة في إجراء اعتقال مشتبه به”. وأضاف: “عندما تمّ تحديد تهديد مباشر على جيشنا، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، ورصدت إصابة. والحدث قيد التحقيق”.

ولفت أدرعي إلى أنّ “المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات تابعة لـ”حزب الله” تحت غطاء بنية تحتية مدنية”.

وفي التفاصيل أقدم الجيش الإسرائيلي على التسلّل إلى بلدة بليدا الجنوبية وفجّر مبنى في البلدة. كما اقتحم مبنى البلدية وقتل موظفًا أثناء نومه.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    بعد جريمة بليدا.. الرئيس عون لقائد الجيش: ليتصدّى الجيش لأي توغّل اسرائيلي
    بلدية بليدا
    صور وفيديو.. قوة إسرائيلية تتوغل فجراً في بليدا وتقتل موظفاً داخل البلدية
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية عن جريمة بليدا: لضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين

    الأكثر قراءة

    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!