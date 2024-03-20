الجيش الإسرائيلي: حزب الله رفض دعوتنا للسلام!

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الأربعاء أن عدد قتلى عناصر حزب الله منذ بدء العمليات في الثامن من أكتوبر بلغ 300 حتى اليوم.

ولفت هاغاري في حديث مع الحرة إلى ان: “حزب الله رفض الدعوة الإسرائيلية للسلام على الحدود، وهو يجر لبنان إلى تصعيد خطير، لكن هناك نافذة دبلوماسية ما زالت مفتوحة”.

وأضاف “علينا أن نبعد حزب الله عن المنطقة الحدودية ويجب أن نكون قادرين على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم”.

وأردف: “الجيش الإسرائيلي يميز في عملياته بين المدنيين و “إرهابيي حزب الله”.

أزمة مستوطنات الشمال

في سياق متصل، نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله للسلطات البلدية في الجبهة الشمالية، إنّه “ليس من المؤكد أن يبدأ العام الدراسي في أيلول”.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات اليومية على أراضي جنوب لبنان، فيما يواصل “حزب الله” تنفيذ عمليات عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية على طول الحدود.

وفي نهاية شهر شباط، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد إجلاء سكان البلدات الحدودية في غلاف غزة ومع لبنان حتى تموز.