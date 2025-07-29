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الجيش الإسرائيلي: حزب الله لا يمتلك القدرة على الدخول في مواجهة عسكرية طويلة الأمد

منذ 4 دقائق
مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن “ثلث الإنجازات العسكرية التي وضعت حزب الله في “أصعب وضع له منذ تأسيسه” تحققت خلال فترة الهدوء”، مشيراً إلى أنه “نفذ نحو 500 غارة جوية على لبنان خلال 243 يوماً من وقف إطلاق النار”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه “تم خلال هذه الفترة قتل أكثر من 230 عنصراً من حزب الله، وتدمير قرابة 3 آلاف صاروخ”، لافتًا إلى أن “الحزب يواجه حالياً صعوبات متزايدة في ملء المناصب القيادية”.

وأضاف أن “حزب الله غير قادر في الوقت الراهن على تنفيذ عمليات توغل داخل الأراضي الإسرائيلية، كما لا يمتلك القدرة على الدخول في مواجهة عسكرية طويلة الأمد”، زاعمًا أن “الحزب نقل معظم أسلحته إلى شمال نهر الليطاني”.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، “لا يزال بحوزة حزب الله آلاف الصواريخ، إلا أن معظمها قصيرة المدى، ولا تتجاوز المئات منها نطاق الوصول إلى وسط إسرائيل. كما يعاني الحزب من نقص في منصات إطلاق الصواريخ، ما يقيّد قدراته الهجومية”.

ونفى الجيش الإسرائيلي “وجود شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله”، مؤكداً أن “ما تم رصده يقتصر على أنفاق محلية غير مترابطة”.

وكشف عن “رصد محاولات جديدة لحزب الله لاستئناف إنتاج المسيّرات في الضاحية الجنوبية لبيروت”، في وقت أعلن فيه عن أن “الجيش السوري الجديد يهاجم القوافل ويمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله”.

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