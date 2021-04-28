السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم طرقاً جديدة ويطور عقيدته القتالية

28 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 9:33 مساءً
مليشيا حزب الله

مليشيا حزب الله

A A A
طباعة المقال

نقلت “روسيا اليوم” عن مصدر في الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، أن حزب الله يستخدم محاور تصل إلى الحدود، وتمثل تحدياً للاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضح أن “حزب الله لم يكن يستخدم هذه المناطق في الماضي بسبب وعورتها وارتفاع الجبال والصخور فيها، وكانوا في السابق يرسلون رعاة ومراقبين إلى مهمات جمع معلومات عن الجانب الإسرائيلي وأنشطة الجيش الإسرائيلي، لكن مؤخرا يتم التعبير عن التغييرات في المنطقة بمسارات تنقل جديدة”.

وتابع: “الحزب يستثمر تفكيرا كبيرا ومبتكرا من أجل محاولة وضع عراقيل أمام قوات الجيش الإسرائيلي، خاصة بما يتعلق بالساعات التي يتحركون فيها، وترسخ إدراك لدى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يطور عقيدة قتالية جديدة من أجل إدخال خلايا مقاتلة في المستقبل، بصورة تشكل تهديدا حقيقيا على بلدات وقواعد الجيش المحاذية للجدار الحدودي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتصام لأهالي بلدتين في قضاء الشوف بسبب انقطاع المياه
    معمل دير عمار الحراري
    حالات اختناق في حريق قرب معمل دير عمار
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    الحاج حسن: نحن في حرب القمح ومستعدّ لزيارة السعوديّة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
    اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
    بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين