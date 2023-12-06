الجيش الإسرائيلي: سنبعد حزب الله "وراء نهر الليطاني" عبر تسوية دولية

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، قوله: “سنبعد حزب الله وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي”.

وأضاف غالانت، “إذا لم تنجح التسوية الدولية فسنتحرك عسكريّاً لإبعاد حزب الله عن الحدود”.

وعاد القرار 1701 الذي أنهى حرب تموز 2006 إلى الواجهة بعد اشتعال المعارك في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وخوف سكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي من العودة إلى منازلهم في ظل تموضع جنود حزب الله على الحدود.

ميدانياً، أعلن حزب الله اليوم الأربعاء، في بيان جاء فيه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر ال‏يوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”. ‏

وأردف، “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.

واستكمل، “كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‏اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”. ‏