الجيش الإسرائيلي: طائرة تجسس حزب الله تحت المراقبة دون اعتراض

قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، لـi24NEWS إن “طائرة التجسس المسيرة التابعة لحزب الله، والتي صورت مواقع حساسة في إسرائيل، تم رصدها وكانت تحت مراقبة سلاح الجو الإسرائيلي” وأشار المسؤولون أيضا أنه نظرًا لأسباب مختلفة، لم يتم اعتراضها، ووفقًا للسياسة المتبعة في مثل هذه الحالات، ليست هناك حاجة لتفعيل جهاز الإنذار.

هذا ونشر حزب الله، بوقت سابق اليوم الجزء الثاني من الفيديو الذي التقطته طائرة التجسس التابعة له – والتي يطلق عليها”الهدهد” . وفي الجزء الحالي من الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 10 دقائق، تظهر مواقع حساسة في إسرائيل. وتقدر مصادر في الجيش الإسرائيلي أن طائرة حزب الله لم تقم بالتقاط المشاهد اليوم بل منذ بعض الوقت.

كما أفيد أن، حزب الله نشر الجزء الأول من توثيق الطائرة بدون طيار منذ حوالي أسبوعين. تضمن التوثيق الصور البصرية من مصانع رافائيل في الشمال ، الكريوت وخليج حيفا. أفادت المصادر لـ i24NEWS في ذلك الوقت بأنه من الممكن أن يكون الفيديو قد تم تصويره بواسطة طائرة دخلت إسرائيل بضعة أيام قبل ذلك ، عندما سمعت الصفارات في سماء حيفا – وأعلنت فيما بعد بواسطة الناطق الرسمي للجيش ، أن الصفارات كانت كاذبة.

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