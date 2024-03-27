الجيش الإسرائيلي: عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب.. و"حزب الله" يخاطر

قال متحدث بإسم الجيش الاسرائيلي: “إن حزب الله يحاول الدخول إلى إسرائيل من خلال الفرع اللبناني لمنظمة الجماعة الإسلامية”، بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية.

ولفت المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إلى أن “عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، وحزب الله يخاطر”، مؤكداً “عدم وجود تهديد على الحدود الشمالية لأنه تم دفع حزب الله إلى الداخل، وفقد العديد من عناصره”.

وأضاف المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: “لحظة الهزيمة بالنسبة إلى حزب الله تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطور إلى حرب، ليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضا”.

وتصاعدت حدّة المعارك بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، وقصفت إسرائيل العمق اللبناني مرّتين يوم أمس الثلثاء، مع استهداف مدينتي بعلبك والهرمل، بالإضافة إلى قصف مركز إسعاف في الهبارية وقتل 7 أشخاص.