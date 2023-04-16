الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصاً له "مظهر غريب" على الحدود مع لبنان!

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنًا إسرائيليًا اقترب من السياج الحدودي مع لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش اعتقلت مواطنًا إسرائيليًا، بعد اقترابه من السياج الحدودي مع لبنان قرب بلدة المطلة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المواطن الإسرائيلي وسلمته إلى الشرطة لاستجوابه، في وقت نقلت عن مسؤولين أمنيين أن المواطن “له هيئة أو مظهر غريب”.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق، يوم الجمعة، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه.