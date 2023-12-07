الجيش الإسرائيلي: مقتل مدني إسرائيلي في هجوم صاروخي من لبنان

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هجوما بصاروخ موجه من لبنان أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي في شمال إسرائيل اليوم الخميس، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تصعيد القتال قائلا إن بيروت ستتحول “إلى غزة” إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حزب الله اللبناني المدعوم من إيران هم الذين نفذوا الهجوم المضاد للدبابات.

وذكر حزب الله في بيان في وقت لاحق أن إحدى الهجمات التي شنها اليوم وعددها 11 استهدفت ثكنة إسرائيلية في قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية.

وقال الجيش إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مركزا للقيادة والسيطرة تابع لحزب الله ردا على الهجمات.

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات قرب الحدود “إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة فإنه سيحول بيده بيروت وجنوب لبنان، وهما ليسا بعيدين عن هنا، إلى غزة وخان يونس”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان نتنياهو يتحدث إلى الجنود عندما قُتل المدني أو ما إذا كان بالقرب من مكان سقوط الصاروخ. ولم يرد متحدث على طلب للتعليق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) أن القتيل كان يعمل مزارعا. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن عمره 60 عاما.

وأعلن حزب الله شن هجمات عديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم وقال إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما دفع إسرائيل إلى شن هجوم انتقامي في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. وتدعم إيران كلا من حماس وحزب الله.