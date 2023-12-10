الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني على الحدود اللبنانية.

تأتي تصريحات هليفي وسط تهديدات إسرائيلية برد أوسع على هجمات حزب الله التي تستهدف يوميا مواقع لجيش الاحتلال قبالة جنوبي لبنان.

من جهتها حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من تزايد احتمالات وقوع مواجهة أوسع نطاقا بعد أكثر من شهرين من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأعلنت يونيفيل أن برج مراقبة داخل موقع تابع لها في جنوبي لبنان تعرض أمس السبت لقصف أدى إلى أضرار في المبنى.

وكان حزب الله قد أعلن أنه قصف موقعي زبدين ورويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان بصواريخ بركان، وأصابهما بشكل مباشر.

في المقابل، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا على بلدة مروحين في القطاع الغربي من الحدود، وكذلك تعرضت بلدة رميش لقصف صاروخي.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عيترون في القطاع الأوسط من المنطقة الحدودية.