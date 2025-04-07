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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد مدفعية حزب الله

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2025 3:30 مساءً
غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في الطيبة بجنوب لبنان

غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في الطيبة بجنوب لبنان

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة “إكس”: في وقت سابق اليوم، هاجم الجيش وقضى في غارة جوية على المدعو محمد عدنان منصور، قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وأشار إلى، أنه خلال الحرب، قاد المدعو محمد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الأعلى.

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