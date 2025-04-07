الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد مدفعية حزب الله

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة “إكس”: في وقت سابق اليوم، هاجم الجيش وقضى في غارة جوية على المدعو محمد عدنان منصور، قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وأشار إلى، أنه خلال الحرب، قاد المدعو محمد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الأعلى.

#عاجل 🔸في وقت سابق اليوم هاجم جيش الدفاع وقضى في غارة جوية على الارهابي المدعو محمد عدنان منصور قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان. 🔸خلال الحرب قاد المدعو محمد ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الاعلى. 🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة… pic.twitter.com/xIyrQ0jFLq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2025