الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن قيادة الجبهة الشمالية تستعد لهجوم واسع على لبنان، وأوضحت أن القيادة تنتظر قرار القيادة السياسية.

وقالت المصادر إن “إسرائيل تحاول التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالشمال ونجاح المساعي متعلق بحزب الله”.

وقالت القناة الـ12 إن القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز على أهداف من شأنها أن تقلل قدرات حزب الله الهجومية، مشيرة إلى أن الاهتمام العسكري في هذه المرحلة ينصب نحو الشمال، أي إنهاء العملية في رفح في أقرب وقت من أجل الانتقال إلى جبهة لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي أوصى الحكومة بهذا الموقف.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن هناك حاجة إلى تحرك أكثر “حسما” في الجبهة الشمالية مع حزب الله للسماح بالعودة إلى البلدات التي تم إجلاء سكانها مع بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف المسؤول الأمني أنه “يمكن تحقيق الأمن من خلال اتفاق مع حزب الله، ولكن لا يمكننا جلب الشعور بالأمن للسكان دون اتخاذ إجراءات فعالة، مشددا على ضرورة إجراء تغيير عميق على الحدود الشمالية إذا أردنا عودة السكان إلى ديارهم” شمال إسرائيل.