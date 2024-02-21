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الجيش الإسرائيلي يصعد عدوانه.. استشهاد الطفلة أمل ووالدتها بقصف مجدل زون جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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نقلت وكالة رويترز عن مصار في لبنان تأكيدها إن هجوما صاروخيا إسرائيليا على جنوب لبنان الأربعاء أدى لاستشهاد امرأة وطفلتها الصغيرة، بعد أيام من تعهد حزب الله بأن تدفع إسرائيل ثمن مقتل مدنيين في الصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفقا لمصدرين أمنيين وآخر طبي، فقد استشهدت المرأة والطفلة في هجوم صاروخي في قرية مجدل زون التي تبعد نحو ستة كيلومترات عن الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة إكس إن الجيش الإسرائيلي هاجم “مبنى عسكريا” في قرية يارون وإن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت ثلاثة مقرات قيادة عملياتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ولم يذكر البيان الهجوم في مجدل زون التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن يارون.

وتوعد حزب الله يوم الجمعة بتصعيد هجماته على إسرائيل ردا على مقتل 10 مدنيين لبنانيين في هجمات إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ أكثر من ست هجمات على مواقع إسرائيلية اليوم الأربعاء.

وقتلت الهجمات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول نحو 50 مدنيا في لبنان، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 من مقاتلي حزب الله.

بينما أدت الهجمات من داخل لبنان على إسرائيل إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين.

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