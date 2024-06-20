الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفي غارة جوية على دير كيفا أدت لاغتيال “فضل إبراهيم”، قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن “فضل إبراهيم” كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات ضد الماوقع الإسرائيلية وبتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جويا.

وأضاف أدرعي “خلال الأشهر الأخيرة روج المدعو فضل إبراهيم تموضع حزب الله في منطقة جنوب لبنان محاولًا تحسين القتال البري للتنظيم”.

كما أعلن أنت طائرات حربية إسرائيلية في منطقة ريحان على منصة صواريخ أرض-جو تابعة لقوة الدفاع الجوي في حرب الله والتي كانت تشكل تهديدًا على قطع جوية تعمل في الأجواء اللبنانية، على حد زعم أدرعي.

من ناحيته نعى حزب الله عباس إبراهيم حمزة حمادة “فضل” مواليد عام ١٩٨٥ من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي اغتيل في قصف دير كيفا.