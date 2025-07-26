الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي اليوم عملية استهداف في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، أسفرت عن اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله علي عبد القادر إسماعيل، وقال الناطق باسم الجيش أن هذه الاستهدافات تأتي من أجل منع بناء قدرات حزب الله في المنطقة والحفاظ على السلم الإقليمي.

وقال المتخدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة اكس:

“هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدًا في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله.

وكان المدعو إسماعيل ضالعًا في محاولات اعادة اعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

#عاجل 🔸عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل على مدار الأسبوع المنصرم: القضاء على قائد قي ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله الإرهابي 🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدًا في ركن قطاع بنت جبيل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 26, 2025

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن “الطيران المسّير (الإسرائيلي) أغار على سيارة في طريق الطويري – صريفا بقضاء صور ما أدى إلى سقوط شهيد”.

وكانت الوكالة الوطنية ذكرت في وقت سابق السبت، أن “الطيران المسّير (الإسرائيلي) أغار على سيارة في (قرية) الطويري بين بلدتي الغندورية وصريفا في صور”.

وفي سياق متصل قالت الوكالة إن “الطيران المسير (الإسرائيلي) حلق على علو منخفض فوق بلدات القاسمية وازرارية وانصارية في قضاء صيدا” في جنوب لبنان .

وأضافت أن “مسيرة معادية (إسرائيلية) من نوع هيرمز 900 حلقت على علو متوسط، فوق اجواء بلدات عربصاليم، وحبوش، والوادي الأخضر” في محافظة النبطية جنوبي لبنان.