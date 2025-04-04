السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟

4 - أبريل - 2025
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا

غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي (الجمعة 4-4-2025) اغتيال حسن فرحات أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في صيدا بجنوب لبنان.

ووصف الجيش الإسرائيلي في بيان فرحات بأنه قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.

وأضاف الجيش في بيان “كان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من (فبراير) شباط 2024”.

وكانت مسيّرة إسرائيلية قد شنّت فجر اليوم الجمعة، غارة على شقة سكنية في حي دلاعة بمدينة صيدا، أدت إلى استشهاد القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية حسن فرحات (ابو ياسر)، إلى جانب ابنه وابنته، خلال نومهم في منزلهم.

كما أدّى الاستهداف الإسرائيلي إلى تدمير الطبقة الرابعة في المبنى السكنيّ المستهدَف، والمؤلف من 7 طبقات، وخلّف أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والسيارات المركونة بالمحيط.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية
    تعميم بشأن ترشيح السيّدات لعضوية المجالس البلديّة
    النزوح السوري من ريف حمص إلى شرقي لبنان
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

    الأكثر قراءة

    ديفيد شينكر
    ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
    سلاح "حزب الله"
    الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
    غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟