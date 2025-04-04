الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟

أعلن الجيش الإسرائيلي (الجمعة 4-4-2025) اغتيال حسن فرحات أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في صيدا بجنوب لبنان.

ووصف الجيش الإسرائيلي في بيان فرحات بأنه قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.

وأضاف الجيش في بيان “كان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من (فبراير) شباط 2024”.

وكانت مسيّرة إسرائيلية قد شنّت فجر اليوم الجمعة، غارة على شقة سكنية في حي دلاعة بمدينة صيدا، أدت إلى استشهاد القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية حسن فرحات (ابو ياسر)، إلى جانب ابنه وابنته، خلال نومهم في منزلهم.

كما أدّى الاستهداف الإسرائيلي إلى تدمير الطبقة الرابعة في المبنى السكنيّ المستهدَف، والمؤلف من 7 طبقات، وخلّف أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة والسيارات المركونة بالمحيط.