الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مبنى "استخدمه حزب الله" في عيتا الشعب

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “قوات الجيش الإسرائيلي دمرت مبنى في عيتا الشعب استخدمه حزب الله لانشطة عسكرية في جنوب لبنان”.

وأضاف أدرعي، “خلال عملية ليلية دمرت قوات اللواء 300 مبنى استخدمه حزب الله لانشطة عسكرية في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان”.

وتابع، “أنشطة عناصر حزب الله داخل المبنى شكلت انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وأردف أدرعي، “المبنى المدمر كان يستخدم أيضًا كمنزل أحد عناصر حزب الله المدعو محمد حسين قاسم والذي قضي عليه الأسبوع الماضي في القرية بعد أن تم رصده وهو يحاول اعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في المنطقة”.

وختم: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.

