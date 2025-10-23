الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معسكرات لقوة "الرضوان"

صورة من سلسلة الغارات التي استهدفت البقاع الخميس 3272025

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ “غارات على معسكر وعلى موقع لانتاج صواريخ دقيقة تابعين لحزب الله في منطقتيْ البقاع وشمال لبنان”.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة على عدداً من المناطق في البقاع.

وطالت هذه الغارات جرود جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أحدث دويّ انفجارات سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية ان سلاح الجو ينفذ الآن هجوماً ضد منشآت لقوة الرضوان في سهل البقاع‎

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “أكس”: “أغارت طائرات سلاح الجو على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع ومن بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر حزب الله والذي شوهد في داخله عناصر من التنظيم”.

وأضاف: “لقد استخدم حزب الله المعسكر بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية داخل موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين في شمال لبنان”.

وتابع: “تخزين الوسائل القتالية ووجود هذه البنى التحتية إلى جانب إجراء عناصر حزب الله تدريبات عسكرية تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لإسرائيل. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل”.