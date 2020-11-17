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الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين عند الحدود اللبنانية

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 8:36 مساءً
قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر

قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر

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أطلق جيش العدو الاسرائيلي عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة، وسط تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في اجواء المنطقة. وكذلك سجل تحرك لسيارات الإسعاف مقابل الأراضي اللبنانية جنوبي قرية العباسية، بعد سماع اطلاق نار داخل الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

ولاحقاً أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر قائلاً: أحبطت قواتنا قبل قليل محاولة تهريب بالقرب من قرية الغجر على الحدود اللبنانية.

وأضاف: لقد رصدت القوات عدداً من المشتبه فيهم يقتربون الى السياج الأمني من طرفيْه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما الى التحقيق في شرطة إسرائيل.

وأفادت مصادر محلية عن مشاهدة سيارتا إسعاف مقابل الأراضي اللبنانية جنوبي العباسية بعد سماع اطلاق نار داخل الأراضي المحتلة.

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