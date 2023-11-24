الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
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الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله

منذ دقيقتين
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان

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شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارة على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مقطع فيديو عن العملية على حسابه في “إكس”، وقال فيه:

“شنت الطائرات المقاتلة قبل قليل غارة على أهداف لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان”.

وأضاف: “هاجمت القوات ودمرت المواقع التي تم إطلاق النار منها على أراضينا في الأيام الأخيرة، وكذلك المواقع العسكرية التي كان ينشط منها إرهابيو التنظيم”.

وقد سقط شهيد و4 جرحى داخل منزل في بلدة عيتا الشعب، استهدفته قوات الاحتلال، ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة. كما قصفت طائرة معادية من نوع “أباتشي” الأودية المجاورة للبلدة.

كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للاحتلال غارات جوية استهدفت أطراف كفرشوبا ومنزلًا قريبًا من ساحة العديسة ومحيط بلدة مروحين ومحيط بلدة الجبين، ليل اليوم.

وأغارت مسيرة معادية على منطقة الطراش في بلدة ميس الجبل – قرب طريق محيبيب، وتسببت الغارة بحريق كبير استمرّ لساعات. فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي.

هذا وقصفت قوات الاحتلال كفركلا وحمامص سردا ووطى الخيام. كما ألقت قنابل فوسفورية على كفركلا. كما تعرض محيط بلدات طير حرفا وشمع ومجدلزون إلى قصف مدفعي معاد مباشر، طال أيضًا ما بين الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وأطراف بلدة مروحين، فيما الطيران الاستطلاعي المعادي بقي يحلق فوق قضاء صور والساحل البحري.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، بلغ عدد الضحايا في لبنان 107 من بينهم 75 من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس”.

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