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الجيش الإسرائيلي ينفي قصف سيارة لليونيفيل في جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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نفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على مركبة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليوم (السبت 30-3-2024).

وقال الجيش “خلافا للتقارير، لم يقصف الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح”.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة رويترز إن غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة “اليونيفيل” خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان (السبت 30-3-2024).

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق بعد من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي ترافق المراقبين الفنيين الذين يراقبون الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي المعلومات الأولية فإن الآلية التابعة لقوات اليونيفيل التي استهدفتها المسيرة الإسرائيلية في أطراف بلدة رميش كانت تضم ثلاثة ضباط أسترالي وتشيلي ونروجي ومترجم لبناني.

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