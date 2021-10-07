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الجيش الإسرائيلي أطلق عدداً من الطلقات النارية وقنبلة صوتية على الحدود قرب مستعمرة المطلة

8 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 12:56 صباحًا
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أطلق الجيش الاسرائيلي عدداً من الطلقات النارية وقنبلة صوتية على الحدود قرب مستعمرة المطلة، وتقوم دورية مؤللة مؤلفة من عدد من الجيبات العسكرية وفرقة من المشاة بعملية تفتيش واسعة على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني من الجانب المحتل.

كما واطلقت عدد من القنابل الضوئية فوق المنطقة ومسيرة من نوع درون.

وأطلقت “القوة الإسرائيلية المعادية المنتشرة قرب سياج المطلة رصاصتين فوق قوة للجيش اللبناني كانت تقترب من السياج لإعتقال الشخص الذي يحاول التسلل إلى الأراضي المحتلة، وقوات ‎اليونيفيل تتدخل.

فيما تنتشر في هذه الأثناء، قوة مؤللة للعدو الإسرائيلي من أربع عربات “هامر” مدرعة وناقلتي جند، آليات وقوة مشاة من حرس الحدود،  بمحاذاة السياج التقني في مستوطنة المطلة قبالة سهل مرجعيون، وتطلق قنابل مضيئة في وقت تحلق مسيّرة لمتابعة محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية في تلك المنطقة.

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