الجيش الاسرائيلي: احباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

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اعلن الجيش الاسرائيلي عن احباط “محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان”. ونفى وجود أي إصابات في صفوفه خلال العملية العسكرية على الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ان الجيش الإسرائيلي، فرض اليوم، الإغلاق على طول الحدود الشمالية مع لبنان وأمر السكان بـ”البقاء في منازلهم”، بسبب ما وصفه بـ”حادث أمني” في مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال في بيان: “عقب الحادث الأمني في منطقة جبل الروس، يطلب من السكان البقاء في منازلهم. ممنوع أي نشاط في المناطق المفتوحة”، مضيفا أن القيود تنطبق على “سكان المنطقة على طول الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق” على الحدود.

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