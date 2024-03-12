الجيش الاسرائيلي يعلن عن عدد أهدافه التابعة لـ"حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “الجيش هاجم على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة حوالي 4500 هدف تابع لحزب الله، وقضى على ما يزيد عن 300 مخرب تابع له، إصابة أكثر من 750 مخربًا”.

ولفت إلى أن “على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، هاجمت قوات الجيش بقيادة مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو أكثر من 1200 هدف جواً وأكثر من 3100 هدف براً والتي تتبع لمنظمة “حزب الله” على الأراضي اللبنانية والسورية”.

ووفق زعم أدرعي، فإن “من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، مستودعات وسائل قتالية، مبانٍ عسكرية كانت مخصصة لنشاطات حزب الله الهجومية، ومقرات قيادة عملياتية تواجد فيها مخربون”.

وأضاف في إعلانه: “منذ نشوب الحرب قتلنا أكثر من 300 مخرب بينما أصبنا ما يزيد عن 750 مخربًا بجروح منهم 5 قادة كبار، كما تمت مهاجمة العشرات من خلايا المخربين التي وجهت أو أطلقت الصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية باتجاه دولة إسرائيل”.

واعتبر أن “الهجمات المكثفة في المنطقة الشمالية تمس بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك كبار قادته. جيش الدفاع يعمل باستمرار على زحزحة قوات حزب الله ومنظوماته عن منطقة جنوب لبنان وقد شن غارات ملموسة على هذه المنطقة”.الج