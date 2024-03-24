الجيش الاسرائيلي ينشر "فيديو" الغارات على بعلبك

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو تم التقاطه من إحدى الطائرات يظهر عمليات القصف الجوي التي نفذها قبل قليل على بعلبك شرقي لبنان.

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على ورشة تواجدت داخلها وسائل قتالية لحزب الله في بعلبك، كما تم استهداف المنصات التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل.

وأضاف أدرعي بأنه “تم رصد قبل قليل اطلاق نحو خمسين قذيفة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض عدد من القذائف بينما سقطت القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة”.

من جهته، أعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، أن حصيلة الجرحى في الاعتداء على بعلبك بلغت 3 حتى الآن، ولا شهداء كما تم تداوله في وقت سابق.