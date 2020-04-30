الجيش اللبناني: اصابة 23 عسكرياً خلال تنفيذ مهمات حفظ الامن في التحركات الشعبية الأخيرة
اكدت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انها “نفذت وحدات الجيش مهماتها لحفظ الأمن والاستقرار خلال الاحتجاجات الشعبية المطلبية في مختلف الأراضي اللبنانية. ونتيجة أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس في مدينتي طرابلس وصيدا أصيب 23 عسكريا بجروح مختلفة، أحدهم إصابته بالغة وقد بترت أصابع يده”
وقالت في بيان، “أوقفت قوى الجيش 24 شخصاً من بينهم سوريان وفلسطينيان، لإقدامهم على رمي المفرقعات ورشق العسكريين بالحجارة والزجاجات الحارقة وافتعال أعمال شغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.
وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.