الجيش اللبناني يتسلم 3 طوافات عسكرية أمريكية من نوع ‎‏HUEY II

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت الجوية احتفال تسليم ۳ طوافات عسكرية من نوع HUEY II مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية، بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين.
وأكدت شيا استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان.
من جهة أخرى، ألقى العميد الركن هيكل كلمة جاء فيها: “يمرُّ وطننا بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش المواطنين. بموازاة ذلك، تستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهماتها دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتتولى مسؤولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه التخريبية. من هنا، نرى أن المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش، ولا سيما على صعيد تعزيز إمكاناته الجوية، تُطور القدرات العملانية للقوات الجوية وتصب في خدمة أهدافنا الوطنية”.
وختم موجّها الشكر إلى السلطات الأميركية والسفيرة شيا على المبادرات المتكررة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.