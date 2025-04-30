الجيش اللبناني يداهم أكثر من 500 موقع تابع “للحزب”

نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90 في المئة من بنية حزب الله في المنطقة الحدودية.

ووفق مصدر حكومي لبناني، داهم الجيش اللبناني أكثر من 500 موقع تابع لحزب الله، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الأمنية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024.​

ووفقا لذات المصادر، شملت هذه المداهمات مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت مواقع ومستودعات يشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الحزب.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في أكثر من مناسبة أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها ما يؤكد على قدرته على حماية المواطنين.

تأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وتسليم مواقعه للجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل. ​