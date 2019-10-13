الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن خرق الطيران الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية

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أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا بشأن أحداث ليلة أمس السبت في منطقة معوض الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أنباء عن وجود طائرات مسيرة إسرائيلية في الأجواء.

وجاء في بيان الجيش اللبناني التالي: “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت، بتاريخ 12-10-2019 الساعة 22.30 الأجواء اللبنانية، حيث نفّذت طيرانا على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية، ثمّ استمرّت بالتحليق على علوّ مرتفع لتغادر بعد ذلك الأجواء اللبنانية”.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات المناسبة.

استنفرت وسائل الإعلام اللبنانية، يوم أمس السبت ليلا، على أنباء بشأن رصد طائرة تجسس إسرائيلية فوق منطقة معوض الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن مراسلتها أنه تم رصد طائرة تجسس معادية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت في بادئ الأمر لكن بعد ذلك اختفت عن الأنظار مع سماع أصوات واضحة للطائرة المسيرة فوق تلك المنطقة.

وأشارت المراسلة أن الجيش اللبناني انتشر على أسطح المباني المجاورة للمكان للتعامل مع أي هدف معادي وسط ترقب وحذر شديد في المنطقة خصوصا أن المكان الذي رصدت فيه الطائرة هو المكان ذاته لمكان إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين من قبل.