الجيش اللبناني يواصل استلام السلاح الفلسطيني… و”عين الحلوة” تحت المجهر!

منذ 35 دقيقة
عناصر من الجيش على مدخل مخيم برج البراجنة

تتسارع وتيرة عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني، في خطوةٍ توصف بالمفصلية على طريق ضبط الأمن داخل المخيمات وتعزيز سيادة الدولة.
وقد شملت المرحلة الأخيرة مخيمات برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس، فيما يجري التحضير لآلية خاصة بمخيم عين الحلوة نظرًا لتعقيداته الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر متابعة لصحيفة “نداء الوطن” أن عملية التسليم ستتابع والقرار السياسي اللبناني والفلسطيني واضح في هذا الموضوع.
وعن مخيم “عين الحلوة”، أشارت المصادر إلى أن التسليم سيشمل جميع المخيمات ومن ضمنها “عين الحلوة”، لكن نظرًا إلى تعقيدات الوضع هناك وانتشار جماعات إسلامية خارجة عن السلطة الفلسطينية، سيتمّ التعامل مع هذا المخيم بدقة وستوضع خطة له منفصلة عن باقي المخيمات.

