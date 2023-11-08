الجيش اللبناني يُحبط محاولة تسلّل 600 سوريّ خلال أسبوع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.

وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو ٦٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/H3iqIEU6tG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 8, 2023