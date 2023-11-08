الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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الجيش اللبناني يُحبط محاولة تسلّل 600 سوريّ خلال أسبوع

منذ 19 دقيقة
إحباط محاولات تسلل سوريين إلى لبنان

إحباط محاولات تسلل سوريين إلى لبنان

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي.

وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.

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