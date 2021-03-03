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الجيش تابع توزيع التعويضات على المتضررين جراء انفجار المرفأ

3 - مارس - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3/3 /2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3.732.600.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 570 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، الواجهة البحرية لساحل الدورة، الخندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط، المصيطبة، رأس النبع، المزرعة وعين المريسة).

وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 4 /3 /2021 في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة الجميزة.

 

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