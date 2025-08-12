الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
الجيش: تشكيلات وفصل الضباط إجراء روتيني

منذ 21 دقيقة
الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه “يتم التداول على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بمذكرة تشكيلات وفصل لضباط المؤسسة العسكرية، بحيث يقوم البعض بإجراء التحليلات والتأويلات حول أسباب نقل الضباط وتشكيلهم من مراكزهم، يتضمن بعضها توجيه اتهامات غير صحيحة”.

وأوضحت القيادة في بيان، أن “تشكيلات وفصل الضباط إجراء روتيني ودوري”، داعية “وسائل الإعلام والإعلاميين إلى عدم تداول المستندات العسكرية أو المعلومات غير الدقيقة والتحليلات المتعلقة بعناصر المؤسسة العسكرية وضباطها، لما له من تأثير سلبي على معنويات أفرادها والمؤسسة بشكل عام”.

وأكدت أنها “باشرت بالتحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولين عن تسريب المستندات لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم”.

