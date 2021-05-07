الجيش: تفجير ذخائر وتمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 7 / 5 / 2021 ما بين الساعة 12.30 والساعة 13.30، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة اللبونة ــ الجنوب”.

كما صدر بيان آخر افاد بان “وحدة من الجيش “ستقوم اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة”.

وفي بيان ثالث اعلن الجيش ان وحدة منه “ستقوم اعتبارا من تاريخ 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021، ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان آخر افادت “ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

واعلنت في بيان خامس ان” وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وفي بيان اخير افادت قيادة الجيش ان وحدة منها “ستقوم اعتبارا من 5 / 4 / 2021 ولغاية 7 / 5 / 2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.