الجيش: تفجير ذخائر وخروقات جوية إسرائيلية

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنه “بتاريخه ما بين الساعة 10.00 والساعة 15.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: رميش، طيرحرفا، البستان، علما الشعب، يارين، حولا وعمرا.

كما أعلنت أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7/7/2020 الساعة 9.40، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة وصولا إلى بلدة الصرفند، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 10.25 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وعند الساعة 9.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.15 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 12.45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.25 من فوق بلدة يارون.

وعند الساعة 15.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.05 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 20.10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.55 من فوق بلدة يارون.

وبتاريخ 8/7/2020 الساعة 00.10 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 04.10 من فوق بلدة يارون”.