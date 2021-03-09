السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

9 - مارس - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10و11 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

كما صدر بيان ثان جاء فيه “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11/ 3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

وفي بيان آخر اعلن انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 2 / 3 / 2021 ولغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل تدريب “تم رطيبة” تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

وفي بيان ثالث ذكر انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

واعلنت المديرية في بيان اخير انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 2 / 2021 ولغاية 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
النائب سليم عون
سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد