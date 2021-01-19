الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 20،19و21 / 1 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.000 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان ثان جاء فيه أنه “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 1 / 2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 20.00 بإجراء رماية تدريبية في جرد العاقورة – مجدل، يتخللها إستعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع”.

وفي بيان ثالث، اعلنت قيادة الجيش انه “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 19 و21 / 1 / 2021 و19 / 2 / 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 بإجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، يتخللها إستعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات”.

وفي بيان رابع، اعلنت “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 20،19و21 / 1 /2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها إستعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإستخدام متفجرات”.

و في بيان خامس، اعلنت انه “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19 / 1 /2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

كما صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان سادس اعلنت فيه أنه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 1 /2021 ولغاية 18 / 2 /2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية وإستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

وفي بيان سابع، اعلنت “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ:22،21،20،19،18،14 /1/ 2021 ما بين الساعة 09.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

في بيان ثامن، اعلنت أنه “ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30 /1/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص”.

واخيرا، اعلنت قيادة الجيش انه “ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 1 / 1 /2021 ولغاية 1 / 2 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.