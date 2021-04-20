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الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

20 - أبريل - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 21-22-28و29/ 4/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

واعلنت في بيان ثان، ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 20-22-26-27 و28 /4 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حمانا وجرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

كذلك صدر بيان ثالث اشارت في خلاله الى انه “لغاية 23/ 4/ 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية، حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، ومنطقة كفرفالوس، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

وافادت في بيان رابع ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية7 / 5 / 2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

واصدرت بيانا خامسا اشارت فيه الى انه “لغاية 30 /4 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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