الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: تمارين تدريبية في هذه المناطق

منذ دقيقتين
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 12/9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

لذلك، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

كما صدر بيان ثان أعلنت فيه قيادة الجيش أن “وحدة من الجيش بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 /9/ 2023 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

وفي بيان ثالث، أعلنت أن “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارًا من 4/9/2023 ولغاية 25/9/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر
    الأسمر: المؤامرة داخلية ومكشوفة
    مدينة صيدا
    رئيس بلدية صيدا: معمل النفايات سيُعاود عمله غداً
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: نُطالب الرئيس الفلسطيني بلقاء قائد الجيش لإنهاء الإقتتال​ في عين الحلوة

    الأكثر قراءة

    الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
    فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
    عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
    أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي