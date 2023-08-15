الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

منذ 4 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيانات الآتية:

بتاريخ 16/8/2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عيتا الجبل، تلة إرمز، عيتيت، ويارون.

كذلك، ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 16/8/2023، إعتبارًا من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة- اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 8/8/2023 ولغاية 17/8/ 2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

واعتبارًا من 4/ 8/2023 ولغاية 21/8/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، ستقوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

كما ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

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